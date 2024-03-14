Чистая прибыль "Росгосстраха" по МСФО за 2023 год снизилась на 6%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Росгосстраха" по МСФО в 2023 году снизилась на 6%, до 4,603 млрд рублей с 4,921 млрд рублей в 2022 году, согласно опубликованной отчетности страховщика.

Активы компании на конец 2023 года достигли 148,933 млрд рублей по сравнению со 139,218 млрд рублей годом ранее. Капитал за тот же период увеличился до 57,312 млрд рублей с 53,886 млрд рублей.

Страховые премии брутто возросли до 83,686 млрд рублей с 81,621 млрд рублей годом ранее. Страховые выплаты по урегулированным убыткам составили 30,051 млрд против 40,846 млрд рублей в 2022 году. Расходы на урегулирование убытков сократились до 3,766 млрд рублей против 4,542 млрд рублей в 2022 году.

Доходы, полученные от инвестиционной собственности, составили 1,111 млрд рублей по сравнению с 1,261 млрд рублей за предыдущий период.

Обязательства страховщика на конец 2023 года составляли 91,621 млрд рублей, в то время как на конец 20222 года - 85,332 млрд рублей.

В группу "Росгосстраха" входят универсальный страховщик - ПАО "Росгосстрах" и дочерняя компания общества - "Росгосстрах Жизнь". Банку "Открытие" принадлежит более 99% в капитале ПАО "Росгосстрах", миноритарным акционерам принадлежит менее 1% в капитале страховщика.