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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:10

ФАС возбудила дело в отношении S7 за необоснованное установление цен

ФАС возбудила дело в отношении S7 за необоснованное установление цен
Фото: Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении АО "Авиакомпания "Сибирь"" (юрлицо авиакомпании S7), поскольку оно не исполнило предупреждение ведомства о необходимости разработать ценовую политику. Об этом сообщает сайт ведомства.

Дело возбуждено по пункту 6 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции, который запрещает "экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом". Если вина авиакомпании будет установлена, ей грозит штраф .

Ранее ФАС установила, что S7 в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет. Также, согласно сообщению ФАС, у авиакомпании и ее группы лиц "отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий в том числе порядок ценообразования".

ФАС выдала компании предупреждение: ей нужно было разработать и направить на согласование коммерческую политику. Документ должен предусматривать, в том числе, расчет и установление платы за перевозку пассажиров "на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него".

Перевозчик, однако, не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность в суде. Арбитражный суд Москвы в январе 2024 года поддержал позицию ФАС.

S7 Арбитражный суд Москвы ФАС АО "Авиакомпания "Сибирь""
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