ФАС проанализирует тарифы аэропортов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба планирует проанализировать тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание, а также стоимость топлива для авиакомпаний, сообщило ведомство.

Решение принято по итогам встречи руководителей ФАС и "Аэрофлота", на которой обсуждалась тема ценообразования в авиаперевозках. Стороны пришли "к единому мнению, что с учетом изменившейся рыночной среды механизмы реализации динамического ценообразования отечественных авиакомпаний и коммерческая политика требуют уточнения". В частности, нужно уточнить правила определения стартовой цены на авиабилеты.

"ФАС России, со своей стороны, проанализирует тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание и стоимость реализации авиакомпаниям авиакеросина. По мнению ведомства, это позволит снизить нагрузку на затраты авиакомпаний", - сообщила служба.

Кроме того, стороны обсудили целесообразность установления базовых нормативов для аэропортов в части объемов инвестиций в строительство и реконструкцию аэровокзалов, "учитывая необходимость включения впоследствии данных затрат в тарифы для авиаперевозчиков".

"Ранее ФАС предложила реформировать подход к расчету стоимости инвестпроектов по строительству и реконструкции аэропортов в России, определив эталонную стоимость строительства и инвестиционных вложений, а также внести соответствующие изменения в действующие нормативные акты и (или) разработать новые", - напомнили в ведомстве.

В марте 2024 года ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7, поскольку та не исполнила предупреждение о необходимости разработать ценовую политику. До этого служба установила, что S7 в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет.

В апреле ФАС запросила пояснения о применяемом ценообразовании сразу у шести авиакомпаний: "Аэрофлота", "Победы", "Уральских авиалиний", NordWind, Smartavia и "ЮТэйр".