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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Суд оставил в силе требование ФАС к S7 по разработке ценовой политики

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы поддержал законность предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении авиакомпании S7 о необходимости разработать коммерческую политику.

Ранее служба установила, что S7 в рамках одного подкласса тарифа продает билеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет. Несмотря на динамическую систему ценообразования и выраженную сезонность авиаперевозок, установление разных цен на билеты в рамках одного тарифа на один и тот же рейс в одинаковые дату и время вылета должно быть экономически обосновано, обращает внимание ФАС.

"У авиакомпании и ее группы лиц отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий в том числе порядок ценообразования. При этом на большинстве маршрутов, выполняемых авиакомпанией, она занимает доминирующее положение. Доказательств обоснованности установления разной стоимости авиабилетов компания ведомству не представила", - говорится в сообщении ФАС.

Ведомство выдало компании предупреждение - ей необходимо разработать и направить на согласование коммерческую политику. Документ должен предусматривать "в том числе расчет и установление платы за перевозку пассажиров на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него".

"ФАС России продолжит анализ наличия и содержания коммерческих (ценовых) политик авиакомпаний. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба будет применять меры реагирования", - отмечает регулятор.

S7 ФАС
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