Глава Минстроя оценил потребность стройотрасли в кадрах в 1 млн специалистов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В строительстве сейчас нужны около 1 миллиона разных специалистов, заявил на форуме "Молодой специалист - строитель будущего" глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"Сегодня специалисты нам нужны во всех сферах. Уже было сказано, что уже около миллиона сегодня представителей разных специальностей нужны в строительной отрасли", - сказал он.

По его словам, базово выбираются 2 тысячи населенных пунктов, чтобы обеспечить их ускоренное развитие, также нужно разработать 200 мастер-планов - для этого нужны специалисты в области экономики городов и градостроительного проектирования.

Сейчас в строительной отрасли России работают почти 11 млн человек, отметил министр.

Ранее гендиректор АНО "МУФ" Павел Гончаров говорил, что около 80% студентов, обучающихся профессиям стройотрасли в учебных заведениях Москвы, планируют работать по специальности. "Раньше были показатели, что порядка 30% студентов обучающих вузов были заинтересованы дальше идти работать по специальности. Сейчас наши опросы показывают, что уже порядка 80% планируют работать по специальности. Это и студенты вузов, обучающих средних заведений", - сказал Гончаров на пресс-конференции, посвященной форуму "Молодой специалист - строитель будущего".

Он добавил, что сейчас происходит "омоложение" строительной отрасли, так как работодатели стали чаще привлекать специалистов 30-40 лет. Опрос проходил в течение февраля 2024 года.