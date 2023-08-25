Минстрой оценил дефицит строительных кадров в России в 200 тысяч человек

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В России дефицит кадров в отрасли строительства на сегодня достигает 200 тысяч человек, заявила руководитель Кадрового центра Минстроя Елена Сенкевич на тематическом круглом столе.

"На сегодняшний день (...) дефицит - порядка 200 тысяч человек в строительстве и порядка 100 тысяч - в ЖКХ. Но, опять же, (...) это порядка 75 субъектов на регулярной основе. (...) Дефицит есть повсеместно", - сказала она.

По ее словам, сейчас есть проблема в рабочих специальностях. Также профессия перестала быть престижной. Кроме того, Сенкевич считает, что профориентация должна проводиться в школах с 5 класса.

На начало августа число рабочих предложений выросло в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. Самыми востребованными строительными специалистами стали монтажники и штукатуры - прирост количества вакансий в 3,1 раза. На втором месте - сварщики и отделочники (рост в 2,8 раза), на третьем - бригадиры (2,7 раза).

Средняя зарплата рядовых рабочих в регионах находится в диапазоне от 30 до 40 тысяч рублей. В Москве зарплата в среднем составляет от 60 до 160 тысяч рублей. Средняя зарплата в России за год выросла на 27% и достигла 66 223 рублей в месяц.