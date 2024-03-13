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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Строительной отрасли Москвы не хватает 30-40 тысяч специалистов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сейчас на стройках Москвы работает от 400 до 600 тысяч человек, в целом в отрасли занято около 1 млн специалистов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он добавил, что сейчас отмечается нехватка еще 30-40 тысяч специалистов.

"В первую очередь, это отделочники, инженеры и специалисты, связанные с внедрением цифровых технологий", - уточнил он.

В краткосрочной перспективе дефицит кадров планируется восполнять за счет иностранной рабочей силы.

"А в долгую - надо воссоздавать систему подготовки кадров всех звеньев, не только высшего, но и среднего. Выход из ситуации - в повышении производительности труда", - уточнил Бзаммэра.

"Непосредственно на стройках столицы сегодня заняты 400 тысяч рабочих, а с учетом инженеров и управленцев - порядка 600 тысяч человек. Всего в отрасли, если считать и производство стройматериалов, занято порядка 1 млн специалистов", - отметил Бочкарев.

Андрей Бочкарев Москва
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