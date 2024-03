Дивиденды крупнейших компаний мира достигли рекордных $1,66 трлн в 2023 году

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира, в 2023 году увеличился на 5% и достиг рекордных $1,66 трлн, говорится в исследовании британской Janus Henderson Investors.

При этом повышение дивидендных выплат банками несколько компенсировалось сокращением этих платежей в горнодобывающей отрасли. В целом 86% из 1,2 тыс. компаний, результаты которых учитывались в расчетах, либо увеличили размер дивидендов, либо оставили их на прежнем уровне.

Эксперты прогнозируют, что по итогам 2024 года суммарный объем выплаченных дивидендов вырастет на 3,9% - до $1,72 трлн.

"Пессимизм в отношении мировой экономики в 2023 году оказался необоснованным, и, хотя перспективы неопределенны, дивиденды имеют хорошую поддержку. Денежный поток компаний в большинстве секторов остается сильным и обеспечивает достаточную "огневую мощь" для дивидендов и обратного выкупа акций", - заявил глава подразделения глобальных акций Janus Henderson Бен Лофтхаус.

Рекордные дивиденды в прошлом году были зафиксированы в 22 странах, включая США, Францию, Германию, Италию, Канаду, Мексику и Индонезию. В Японии 91% компаний увеличили или оставили размер дивидендов.

Европа (без учета Великобритании) обеспечила 40% общемирового роста, отмечает Dow Jones. Дивидендные выплаты в регионе выросли на 10,4% - до $300,7 млрд, что также является историческим максимумом.

Дивиденды мирового банковского сектора в 2023 году подскочили на 15% - до $220 млрд. В то же время горнодобывающая отрасль сократила выплаты на 11,5%, в основном, из-за снижения цен на сырье, что также негативно сказалось на суммарном показателе Австралии, где находятся многие крупные представители этой отрасли.

Мировым лидером по объему направленных на дивиденды средств в прошлом году стала Microsoft Corp., затем следуют Apple Inc., Exxon Mobil, China Construction Bank, PetroChina Co., BHP, China Mobile, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase & Co. и AP Moller-Maersk. Совокупная сумма их выплат - $136,1 млрд, что составляет 8,2% от общего показателя.

Между тем в 2022 году на компании топ-10 приходилось $155 млрд (или 9,9% от общего объема выплат), в 2021 году - $149 млрд (10,3%).

Ежеквартальное исследование Janus Henderson, в котором анализируются глобальные тенденции выплат дивидендов, учитывает данные 1200 крупнейших по рыночной стоимости компаний мира. Оно проводится с 2009 года.