Совокупные дивиденды мировых компаний рухнули до уровней 2016 года

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Глобальный объем дивидендов в третьем квартале упал на 14,3% по сравнению с показателем годом ранее и составил около $330 млрд, что стало минимумом с 2016 года, на фоне негативных последствий пандемии коронавируса для многих компаний, следует из данных Janus Henderson Investors.

Между тем падение было менее существенным, чем в предыдущем квартале, когда объем выплат сократился на 22% по сравнению с годом ранее.

"Если сравнивать с пессимистичным прогнозом в апреле, ситуация с дивидендами оказалась более стабильной, чем ожидалось", - сказал директор по исследованиям Janus Henderson Investors Мэтт Перон.

Улучшение в третьем квартале главным образом было связано с географическим фактором, "который сместился в сторону регионов, где дивиденды оказались более устойчивыми, в особенности, в Северной Америке и на развивающихся рынках", сообщила Janus Henderson, которая делает ежеквартальную оценку глобальной активности в сфере дивидендов.

Между тем компания ожидает улучшения глобальной ситуации, допуская, что "самые масштабные сокращения уже позади". В исследовании оцениваются показатели 1,2 тыс. крупнейших мировых компаний по рыночной капитализации, 468 из которых являются американскими.

Объем квартальных дивидендов, выплаченных американскими компаниями, в третьем квартале упал примерно на 5,4%, до $117,7 млрд. Однако Janus Henderson полагает, что прогноз в отношении тенденции в США дает повод для оптимизма. "Мы ожидаем, что США войдут в число стран, дивиденды в которых в результате пандемии сократятся меньше всего", - следует из доклада.

Сокращение показателя в значительной степени связано с тем, что американский банк Wells Fargo & Co. в конце июля понизил размер квартальных дивидендов до 10 центов на акцию с 51 цента на акцию.

В то же время Microsoft Corp., одна из крупнейших компаний по размеру дивидендов, в сентябре объявила об увеличении квартальных дивидендов на 10%.

Тем временем объем дивидендных выплат в Китае в минувшем квартале вырос на 3,3%. Третий квартал является для страны сезонным пиком по выплате дивидендов, согласно Janus Henderson.

Объем дивидендных выплат в Японии упал на 16,5%, до $5,3 млрд, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии - на 20%, до $49 млрд. На развивающихся рынках показатель сократился на 2,3%, до $58 млрд.

Дивидендные выплаты в Европе сократились на 25% в годовом выражении, до $33 млрд. В Великобритании объем дивидендов упал почти на 50%, до около $19 млрд.