Дивиденды крупнейших компаний мира в I квартале выросли на 12%, достигнув рекорда

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира, в первом квартале 2023 года вырос на 12% в годовом выражении и достиг рекордной для первого квартала суммы в $326,7 млрд, говорится в исследовании Janus Henderson Investors.

Бен Лофтхаус, глава подразделения глобальных акций в Janus Henderson, назвал рост дивидендов "впечатляющим, особенно с учетом проблем, с которыми столкнулась мировая экономика в 2022 году".

Во многом столь значительный подъем вызван специальными дивидендами, которые объявили, в частности, автопроизводители Ford и Volkswagen.

Без учета специальных дивидендов и влияния колебаний валютных курсов объем дивидендных выплат в первом квартале повысился на 3%. Ожидается, что по итогам текущего года дивиденды, рассчитанные по такой методике, увеличатся на 5% и достигнут $1,64 трлн.

Примерно половина дивидендных выплат в первом квартале пришлась на американские компании, преимущественно представляющие строительный и технологический сектор, а также сектор здравоохранения. Между тем горнодобывающие компании сократили выплаты акционерам на фоне снижения цен на сырье.

Исследование Janus Henderson, в котором анализируются глобальные тенденции выплат дивидендов, проводится среди 1200 крупнейших компаний в мире с 2009 года.