Производитель авто- и бытовой химии ТД "Грасс" купил склады Coca-Cola в Волжском

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ООО "Торговый дом "Грасс"" (Волгоградская область), выпускающее автомобильную и бытовую химию, приобрело складские помещения ООО "Мултон партнерс" (российское подразделение Coca-Cola HBC Holdings B.V) в городе Волжский Волгоградской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Грасс", в результате сделки компания выкупила объекты недвижимости площадью 16 тысяч кв. метров. Сумма сделки не раскрывается.

Гендиректор "Грасс" Михаил Грачев в социальных сетях сообщил, что новые площади были приобретены для расширения производственных мощностей в связи с ростом оборотов компании в 1,6 раза. ""Грасс" - быстро растет. Обороты компании в 2021 году составили 13 млрд рублей, в 2022 году - 17,2 млрд рублей, в 2023 году - 27,5 млрд рублей", - написал Грачев.

В частности, на новой площадке уже частично запустили линию фасовки, в конце марта при участии китайских партнеров введут типографию для печати этикеток на товарной продукции.

В апреле 2023 года Грачев сообщал, что компания направит более 7 млрд рублей на расширение производства и планирует прирасти по объемам выпуска продукции с 120 тыс. тонн до 210 тыс. тонн, по выручке - с 18 млрд рублей до 30 млрд рублей.

ООО "Торговый дом "Грасс"" выпускает около 800 продуктов. Основные направления деятельности предприятия - производство профессиональной автохимии и средств для клининга, бытовой химии и косметики.

Компания "Грасс" была основана в 2003 году. По данным ЕГРЮЛ, ее учредителями являются Михаил Грачев, Валерий Гончаров, Сергей и Константин Федановы (по 20%), а также Евгения Семихова и Александр Гончаров (по 10%).

В 2023 году Coca-Cola переименовала свое подразделение в России в Multon Partners (ООО "Мултон партнерс"). Завод корпорации в городе Волжский Волгоградской области был введен в 2002 году. В 2014 году компания решила оптимизировать расходы и перенесла производство безалкогольных напитков в Ростовскую область. На территории Волжского филиал продолжил работу как торговый и дистрибуционно-логистический центр.