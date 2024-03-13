Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Производитель авто- и бытовой химии ТД "Грасс" купил склады Coca-Cola в Волжском

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ООО "Торговый дом "Грасс"" (Волгоградская область), выпускающее автомобильную и бытовую химию, приобрело складские помещения ООО "Мултон партнерс" (российское подразделение Coca-Cola HBC Holdings B.V) в городе Волжский Волгоградской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Грасс", в результате сделки компания выкупила объекты недвижимости площадью 16 тысяч кв. метров. Сумма сделки не раскрывается.

Гендиректор "Грасс" Михаил Грачев в социальных сетях сообщил, что новые площади были приобретены для расширения производственных мощностей в связи с ростом оборотов компании в 1,6 раза. ""Грасс" - быстро растет. Обороты компании в 2021 году составили 13 млрд рублей, в 2022 году - 17,2 млрд рублей, в 2023 году - 27,5 млрд рублей", - написал Грачев.

В частности, на новой площадке уже частично запустили линию фасовки, в конце марта при участии китайских партнеров введут типографию для печати этикеток на товарной продукции.

В апреле 2023 года Грачев сообщал, что компания направит более 7 млрд рублей на расширение производства и планирует прирасти по объемам выпуска продукции с 120 тыс. тонн до 210 тыс. тонн, по выручке - с 18 млрд рублей до 30 млрд рублей.

ООО "Торговый дом "Грасс"" выпускает около 800 продуктов. Основные направления деятельности предприятия - производство профессиональной автохимии и средств для клининга, бытовой химии и косметики.

Компания "Грасс" была основана в 2003 году. По данным ЕГРЮЛ, ее учредителями являются Михаил Грачев, Валерий Гончаров, Сергей и Константин Федановы (по 20%), а также Евгения Семихова и Александр Гончаров (по 10%).

В 2023 году Coca-Cola переименовала свое подразделение в России в Multon Partners (ООО "Мултон партнерс"). Завод корпорации в городе Волжский Волгоградской области был введен в 2002 году. В 2014 году компания решила оптимизировать расходы и перенесла производство безалкогольных напитков в Ростовскую область. На территории Волжского филиал продолжил работу как торговый и дистрибуционно-логистический центр.

Волгоградская область Coca-Cola ТД "Грасс" Multon Partners Михаил Грачев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Автозавод СПб" в 2024 году может выпустить до 25 тыс. автомобилей Xcite

Суд удовлетворил иск Сбербанка к бывшей украинской "дочке" на 275 млн рублей

Дивиденды крупнейших компаний мира достигли рекордных $1,66 трлн в 2023 году

Дивиденды крупнейших компаний мира достигли рекордных $1,66 трлн в 2023 году

Нефть Brent подорожала до $82,4 за баррель

Нефть Brent подорожала до $82,4 за баррель

Минэнерго США резко повысило прогноз цены Brent в 2024 и 2025 годах

Минэнерго США резко повысило прогноз цены Brent в 2024 и 2025 годах

Nord Stream подал в Британии иск к страховщикам за отказ возместить ущерб от взрывов

Мировой рынок AR/VR-шлемов вырос более чем в 2,3 раза в IV квартале

Мировой рынок AR/VR-шлемов вырос более чем в 2,3 раза в IV квартале
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });