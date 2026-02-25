Подразделение Coca-Cola в РФ планирует построить склад готовой продукции в Истре

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Проект компании "Мултон партнерс" (российское подразделение Coca-Cola HBC Holdings B.V.) по строительству склада готовой продукции с транспортной галереей получил положительное заключение негосударственной экспертизы, сообщается в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации и объектов капитального строительства (ЕГРЗ).

Экспертная организация - ООО "Экспертно-консультационный центр "Партнер" (Тула).

Место реализации проекта - Истра (Московская область), где расположена одна из крупных производственных площадок компании.

Возведение склада может стать первым за последние годы проектом Coca-Cola HBC в РФ по строительству нового объекта. Согласно ЕГРЗ, предыдущие положительные заключения компания получила на проект по системе очистки ливневых стоков на заводе в Красноярске (январь 2023 года) и на реконструкцию завода в Новосибирске (сентябрь 2022 года).

"Интерфакс" направил запрос в "Мултон партнерс".

Как сообщалось, в 2022 году компания Coca-Cola HBC внесла существенные изменения в российские операции. В частности, было прекращено производство брендов Coca-Cola Co., российское подразделение было переименовано в "Мултон партнерс", которое теперь выпускает бренды "Добрый", "Богатый" и "Моя семья", сырье закупается на внутреннем рынке. Заказы на поставку концентрата для производства традиционных напитков Coca-Cola HBC перестала размещать еще с марта 2022 года. Сообщалось также о приостановке инвестиций в РФ.

В России Coca-Cola HBC принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков общей мощностью 2,2 млрд литров в год.