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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

В "ДОМ.РФ" отметили потенциал рынка арендного жилья в России вырасти более чем вдвое

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Рынок арендного жилья в России способен вырасти более чем в два раза, сообщила на онлайн-конференции заместитель руководителя развития бизнеса и инвестиций в подразделении "Арендное жилье" института развития Светлана Гаева.

"Если посмотреть на показатели в других странах, то мы оцениваем потенциал роста рынка аренды в России более чем в два раза", - отметила она.

По ее данным, сейчас в арендном жилье в стране проживает около 12% семей, в том числе на рыночных условиях квартиры снимают около 9%. По опросам "ДОМ.РФ" и ВЦИОМа, каждая четвертая семья рассматривает аренду как инструмент долгосрочного решения жилищного вопроса.

Гаева также назвала инструменты, которые "ДОМ.РФ" предлагает для стимулирования рынка арендного жилья в стране. Среди них введение льгот по налогу на имущество в отношении арендных домов и расширение применения механизма масштабных инвестиционных проектов, позволяющего муниципалитету передавать земельные участки застройщикам без проведения торгов.

В настоящий момент в портфеле "ДОМ.РФ" 36 проектов арендного жилья в 16 регионах. Это более 16 тысяч квартир и апартаментов, в которые проинвестировано свыше 92 млрд рублей. На территории Приволжского федерального округа пилотный проект - арендный дом в Уфе на 400 квартир, который планируется передать в 2026 году.

ВЦИОМ Светлана Гаева Уфа ДОМ.РФ
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