"ДОМ.РФ" отметил резкое сокращение числа объявлений о сдаче жилья в аренду

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Число объявлений о сдаче жилья в аренду сократилось за три года, говорится в исследовании ДОМ.РФ.

"Число активных объявлений по аренде квартир в российских городах резко сократилось: по состоянию на 1 января 2024 года их насчитывалось 44 тысячи, что почти в два раза ниже уровня трех предыдущих лет", - отмечается в исследовании.

Количество активных объявлений об аренде уменьшалось в городах вне зависимости от численности их населения, но наиболее резкий спад наблюдался в Москве и Петербурге (-70% за год).

В исследовании отмечается, что в условиях ограниченного выбора и "вымывания" с рынка наиболее привлекательных лотов аренда квартир в 2023 году существенно подорожала: в столице средняя ставка аренды увеличилась на 40% за год до 91 тысячи рублей, в Петербурге - на четверть до 44 тысяч рублей, в остальных городах - на 18% до 35 тысяч рублей.

"В результате доходность аренды вернулась к высоким значениям 2021 года (5-7%, без учета долгосрочного прироста стоимости недвижимости). В тоже время выход на рынок новых арендных квартир от частных инвесторов ограничен высоким уровнем ставок в экономике, вызванный проведением жесткой денежно-кредитной политики - так, доходность альтернативных консервативных инструментов (например ОФЗ и депозитов - от 12%, ИЦБ ДОМ.РФ - 14%) в настоящий момент выглядит для физических лиц привлекательней. Таким образом, мы ожидаем сохранение достаточно высокого уровня ставок аренды в текущем году", - подчеркнул руководитель Аналитического центра "ДОМ.РФ" Михаил Гольдберг.

"ДОМ.РФ" с 2016 года занимается развитием рынка цивилизованной аренды жилья: коммерческой, корпоративной, льготной для отдельных категорий граждан и студенческой. Сейчас в портфеле компании 33 проекта в 14 регионах России. Всего профинансировано строительство почти 16 тысяч квартир и апартаментов с современной отделкой, мебелью и техникой общей площадью около 740 тысяч кв.м. Общий объем инвестиций превысил 90 млрд рублей.