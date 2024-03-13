"Сибур" в 2024 г. намерен увеличить инвестиции на 54% - до 346 млрд рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "СИБУР" в 2024 году увеличит инвестиции на 54% - до 346 млрд рублей, заявил глава компании Михаил Карисалов.

Как сообщили журналистам в компании, общий бюджет портфеля проектов на стадии реализации составляет более 1,7 трлн рублей.

По словам Карисалова, в 2023 году "СИБУР" сохранил объем выпуска нефтегазохимии на уровне предыдущего года - порядка 8 млн тонн. При этом порядка 75% поставок из этого объема было направлено на рынок России и СНГ - 5,9 млн тонн. Еще 1,8 млн тонн были отгружены в страны АТР и Ближнего Востока, 0,3 млн тонн - в прочие страны. Порядка 30% экспорта компании было отгружено в Китай, что составляет около 8% от общего объема реализации продукции.

"В целом у нас загрузка мощностей на уровне 98,7-99%. В зависимости от разных переделов наблюдается разная динамика. Существенно лучше в той же газопереработке: большой объем поставок попутного нефтяного газа, полностью максимизирована загрузка газофракционирования", - сказал Карисалов. В частности, мощности по выпуску пластиков, продуктов оргсинтеза и малотоннажной химии загружены почти на 100%.

По словам члена правления - исполнительного директора "Сибура" Павла Ляховича, потребление полимеров в России выросло на 10% - до более 4 млн тонн. Рост транспортной отрасли в прошлом году составил около - 5%, медицины - около 0,9%, сельского хозяйства - на 2,4%, производство товаров народного потребления - на 9%, строительства - на 7%, сегмента упаковочных решений - на 1,9%, поделились анализом рынка в компании. Рост потребления полимеров при этом в течение последних двух лет вырос более чем на 20%, если сравнить IV квартал 2023 года и I квартал 2022 года.

При этом объем потребления полимеров в России на одного человека по итогам 2023 года составляет лишь около 30 кг, отметил член правления. Это все еще существенно ниже, чем аналогичный показатель для развитых экономик, сказал исполнительный директор компании Александр Петров.