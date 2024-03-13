Суд запретил "Равису" выбирать СД из-за спора с новым совладельцем о кандидатах

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области назначил на 14 мая заседание по иску к агрохолдингу "Равис" (крупный производитель и переработчик мяса птицы на Урале) его нового совладельца – "Уральской агропромышленной группы" (УАГ) – о включении кандидатов в списки для голосования на предстоящем годовом собрании акционеров головной компании агрохолдинга – АО "Равис - птицефабрика Сосновская".

Соответствующий иск принят к производству Арбитражным судом Челябинской области, говорится в картотеке арбитражных дел.

УАГ требует обязать "Равис" включить предложенные группой кандидатуры в список для голосования по вопросам об избрании совета директоров и ревизионной комиссии.

Суд удовлетворил поданное вместе с иском ходатайство УАГ об обеспечительных мерах в виде запрета собранию акционеров АО принимать решения по вопросам избрания его совета директоров и ревизионной комиссии.

Мотивируя свою позицию, УАГ отметила, что избрание совета директоров и ревизионной комиссии на предстоящем годовом собрании без учета предложенных группой кандидатур нарушает ее права как акционера, поэтому может быть обжаловано в суде как нелегитимное.

Суд, в свою очередь, отметил в решении, что "в обществе наличествует корпоративный конфликт", а "заявленные обеспечительные меры (...) связаны с предметом заявленного иска и соразмерны ему, непринятие обеспечительных мер до принятия арбитражным судом судебного акта может повлечь затруднение в будущем его исполнения (...), в случае удовлетворения иска".

По данным УАГ, годовое собрание АО может быть проведено в период с 1 марта по 30 июня, группа предложила в совет директоров пять своих кандидатур, в ревизионную комиссию - три.

Как сообщалось, УАГ стала владельцем 41,66% акций АО "Равис - птицефабрика Сосновская", ранее принадлежавших Андрею Косилову.

Сделка стала предметом серии исков между новым акционером и агрохолдингом. Так, АО "Равис - птицефабрика Сосновская" обратилось в суд с требованием признать недействительной продажу его акций УАГ. Ответчиками по иску, помимо нового акционера, выступают экс-совладельцы агрохолдинга Косилов, Аниса Косилова, Эдем и Наиля Асановы. Также возбуждено производство по иску АО к экс-совладельцам с требованием раскрыть информацию о сделке по продаже акций. Предварительные заседания по искам назначены на 22 апреля и 10 апреля соответственно.

УАГ, в свою очередь, кроме иска о кандидатах в совет директоров и ревкомиссию, требует от АО предоставить ряд корпоративных и финансовых документов. Заседание по этому иску назначено на 10 апреля.

Согласно отчетности, на конец 2022 года крупным акционером "Равис - птицефабрика Сосновская", помимо Косилова, являлся Игорь Сербинов с долей 31,3%. Миноритарными долями владели Федор Богданчиков (4,17%) и Владислав Егоров (6,25%).

Сербинов в числе прочего владеет через ООО "Л-Авто" крупным производителем упаковки из гофрокартона ООО "Южуралкартон" (Коркино, Челябинская область).

Агрохолдинг "Равис" объединяет 11 предприятий, в том числе площадку для откорма бройлеров, племрепродукторы, свинокомплекс и сельхозпредприятия в Челябинской области, а также законсервированную с 2021 года птицефабрику "Среднеуральская". Входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы в России.

Владельцем "Уральской агропромышленной группы", по данным "Коммерсанта", выступает курганский бизнесмен Андрей Петров. УАГ управляет птицефабрикой "Рефтинская" в Свердловской области и владеет курганским мясокомбинатом "Стандарт".