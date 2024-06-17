"Равис" в суде заявил, что его 40%-я доля была продана якобы "двойнику" группы УАГ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области отложил на 10 июля заседание по иску к агрохолдингу "Равис" (крупный производитель и переработчик мяса птицы на Урале) его нового акционера – "Уральской агропромышленной группы" (УАГ) – о включении кандидатов в списки для голосования на предстоящем годовом собрании головной компании агрохолдинга – АО "Равис - птицефабрика Сосновская". Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании суда.

Соответствующее решение суд принял, посчитав, что дело не готово к рассмотрению в основном заседании, поскольку к нему был приобщен ряд материалов ответчика, в том числе отзыв АО, с которыми требуется ознакомиться.

Комментируя суть отзыва в суде, представитель АО "Равис - птицефабрика Сосновская" Павел Василенко заявил, что новый акционер агрохолдинга - ООО "Уральская агропромышленная группа" - является юридическим лицом, не связанным с группой УАГ.

"Истец в СМИ позиционирует себя как часть некой агропромышленной группы с одноименным названием - "Уральская агропромышленная группа". Однако мы проанализировали данные, выяснив, что никакого отношения истец не имеет к той "Уральской агропромышленной группе", которая реально занимается птицеводством, переработкой и производством мясной продукции", - сказал Василенко.

Журналистам он уточнил, что, в частности, у истца и УАГ (головной компании холдинга ООО "Уралагрогрупп" - ИФ) не совпадают даты создания, ИНН, собственники и генеральные директора, аффилированность последних с УАГ также не удалось установить.

При этом, по словам Василенко, АО "Равис - птицефабрика Сосновская" ранее отказало во включении кандидатов в список для голосования по совету директоров на том основании, что по ним была предоставлена не вся информация, предусмотренная внутренними документами общества. При этом соответствующее решение совета директоров об отказе было отправлено по почте, однако истец уклонился от его получения.

"По нашему мнению, основания для понуждения общества включить кандидатов в список кандидатур отсутствуют: мы рассмотрели (кандидатуры в СД - ИФ), отказали, отправили (отказ СД о включении кандидатур в список - ИФ). О чем спор? Только лишь о том, что истец недобросовестно ведет себя и не получает письма, но отправляет в наш адрес исковые заявления", - сказал Василенко.

В свою очередь в пресс-службе УАГ "Интерфаксу" сообщили, что компания-истец принадлежит "Уральской агропромышленной группе" (УАГ, управляет птицефабрикой "Рефтинская" в Свердловской области и владеет курганским мясокомбинатом "Стандарт").

"Обе УАГ, о которых идет речь (одноименные группа и компания-акционер АО "Равис - птицефабрика Сосновская"- ИФ), принадлежат нам", - отметили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе УАГ подтвердили, что письма от АО "Равис - птицефабрика Сосновская" действительно не были получены, и будет выяснение, по какой причине это произошло.

Ранее сообщалось, что "Уральская агропромышленная группа" стала владельцем более 40% акций АО "Равис - птицефабрика Сосновская", ранее принадлежавших Андрею Косилову. "Мы не сегодня продали, а в конце прошлого года. (. . .) Они владельцы (УАГ - ИФ)", - сообщал "Интерфаксу" Косилов в конце января этого года.

В пресс-службе УАГ тогда же подтверждали "Интерфаксу", что холдинг купил у Косилова 41,2% акций АО.

Сделка стала предметом серии исков между новым акционером и агрохолдингом. Так, АО "Равис - птицефабрика Сосновская" обратилось в суд с требованием признать недействительной продажу его акций УАГ. Ответчиками по иску, помимо нового акционера, выступают экс-совладельцы агрохолдинга Косилов, Аниса Косилова, Эдем и Наиля Асановы. Также возбуждено производство по иску АО к экс-совладельцам с требованием раскрыть информацию о сделке по продаже акций. Очередные заседания по искам назначены на 26 июня и 18 июня соответственно.

УАГ, в свою очередь, кроме иска о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию, в суде требует от АО предоставить ряд корпоративных и финансовых документов.

Агрохолдинг "Равис" объединяет 11 предприятий, в том числе площадку для откорма бройлеров, племрепродукторы, свинокомплекс и сельхозпредприятия в Челябинской области, а также законсервированную с 2021 года птицефабрику "Среднеуральская". Входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы в России.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Уральская агропромышленная группа" зарегистрировано в июне 2023 года в Екатеринбурге с уставным капиталом 500 тыс. рублей, вид деятельности - управление финансово-промышленными группами. 100% уставного капитала компании принадлежит Алексею Старкову.

Владельцем "Уральской агропромышленной группы", по данным "Коммерсанта", выступает курганский бизнесмен Андрей Петров. По данным ЕГРЮЛ, 50% уставного капитала ООО "Уралагрогрупп" владеет его директор Андрей Петров.