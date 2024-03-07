Новый совладелец "Рависа" пытается через суд получить внутренние документы компании

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области назначил на 10 апреля заседание по иску "Уральской агропромышленной группы" (УАГ, управляет птицефабрикой "Рефтинская" в Свердловской области и владеет курганским мясокомбинатом "Стандарт") к крупному производителю и переработчику мяса птицы на Урале - агрохолдингу "Равис", крупный пакет акций которого ранее приобрела группа.

Соответствующее решение принято 6 марта, говорится в картотеке арбитражных дел.

В пресс-службе УАГ "Интерфаксу" уточнили, что речь идет об исковом заявлении к материнской компании агрохолдинга – АО "Равис - Птицефабрика Сосновская". Заявление связано "с требованием предоставить ряд документов, в числе которых договор о создании акционерного общества "Равис - Птицефабрика Сосновская", список акционеров агрохолдинга, инвентаризационные описи основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности, учредительные документы, внутренние документы, регулирующие деятельность дочерних предприятий агрохолдинга".

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что УАГ подала еще один иск к АО, в котором просит суд обязать агрохолдинг включить ряд кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию в списки для голосования на предстоящем годовом собрании акционеров компании (этот иск пока оставлен без движения - ИФ).

"В январе УАГ направила агрохолдингу "Равис" предложение с кандидатами, выдвигаемыми для участия в выборах членов совета директоров и ревизионной комиссии холдинга. В начале февраля мы уточнили у наших партнеров, включены ли наши кандидаты в список для голосования или нет. Однако до сих пор мы не получили ответа. В действиях наших партнеров могут содержаться признаки нарушений сразу нескольких положений 53-ФЗ "Об акционерных обществах", в связи с чем мы были вынуждены обратиться в Арбитражный суд", - пояснил позицию по второму иску директор по развитию УАГ Александр Засыпкин, слова которого привели в пресс-службе.

"Цель УАГа – выстраивание конструктивных взаимоотношений с акционерами агрохолдинга "Равис", а не многочисленные юридические разбирательства, которые будут лишь тормозить процесс интеграции и совместного развития", - добавил Засыпкин.

Как сообщалось, в январе 2024 года стало известно, что УАГ приобрела у Андрея Косилова более 40% акций материнской компании агрохолдинга "Равис" – АО "Равис - Птицефабрика Сосновская". Как сообщал "Интерфаксу" сам продавец, сделка состоялась в конце прошлого года. В рамках той сделки, по данным УАГ, группа стала владельцем 41,2% АО. Всего, по информации из отчета "Равис - Птицефабрика Сосновская" за 2022 год, Косилов владел 41,66% акций компании.

Сделка стала предметом серии исков между новым акционером и агрохолдингом. Так, АО "Равис - Птицефабрика Сосновская" обратилось в суд с требованием признать недействительной продажу его акций УАГ. Ответчиками по иску, помимо нового акционера, выступают экс-совладельцы агрохолдинга Косилов, Аниса Косилова, Эдем и Наиля Асановы. Также возбуждено производство по иску АО к экс-совладельцам с требованием раскрыть информацию о сделке, в результате которой к УАГ перешло право собственности на более чем 40% уставного капитала АО. Предварительные заседания по искам назначены на 22 апреля и 10 апреля соответственно.

Согласно отчетности, на конец 2022 года крупным акционером "Равис - Птицефабрика Сосновская", помимо Косилова, являлся Игорь Сербинов с долей 31,3%. Миноритарными долями владели Федор Богданчиков (4,17%) и Владислав Егоров (6,25%).

Сербинов в числе прочего владеет через ООО "Л-Авто" крупным производителем упаковки из гофрокартона ООО "Южуралкартон" (Коркино, Челябинская область).

По данным ЕГРЮЛ, АО "Равис - Птицефабрика Сосновская" является владельцем 100% уставного капитала одноименного ООО. В свою очередь ООО, по данным отчета за 2022 год, владело 99% в уставных капиталах 7 дочерних обществ: ООО "Заозерный", ООО "Заря", ООО "Белоносово", ООО "Красинское", ООО "Уйский", ООО "ПКЗ Дубровский" (все - Челябинская область), ООО "Птицефабрика Среднеуральская" (Свердловская область).

Агрохолдинг "Равис" объединяет 11 предприятий, в том числе площадку для откорма бройлеров, племрепродукторы, свинокомплекс и сельхозпредприятия в Челябинской области, а также законсервированную с 2021 года птицефабрику "Среднеуральская". Входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы в России.

Владельцем "Уральской агропромышленной группы", по данным "Коммерсанта", выступает курганский бизнесмен Андрей Петров.