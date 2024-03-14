ЦБ РФ считает, что текущая ключевая ставка позволяет эффективно сдерживать инфляцию

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В текущих условиях ключевая ставка в 16% позволяет эффективно сдерживать инфляцию, считает первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

"Очень малое количество предприятий сможет активно наращивать производство, брать новые кредиты и так далее. Но 16%-ная ставка - это то, что мы наблюдаем в моменте, это позволит оперативно снизить инфляционное давление", - сказал он в Новосибирске в четверг в ходе коммуникативной сессии с бизнесом.

Он отметил, что в структуре себестоимости львиную долю занимает стоимость оборудования, материалов и т.д., и рост цен на них может нивелировать влияние низкой процентной ставки.

"В ближайшие три года средняя ключевая - это не 16%, это около 10%, даже меньше, если по нижней границе идти, явно однозначная величина", - сказал Ганган.