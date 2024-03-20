Банковские аналитики ждут сохранения ставки Банка России на уровне 16%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Аналитики единогласно ждут сохранения ставки Банка России 22 марта на уровне 16%.

Банк России не давал новых сигналов перед мартовским заседанием. В феврале, оставив ставку неизменной, ЦБ убрал из пресс-релиза стандартную формулировку о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). При этом этом сигнал можно считать нейтральным, пояснила тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы исходим ровно из тех же соображений, которые перечислялись в предыдущем формате пресс-релиза, но, наверное, мы решили, что к текущему моменту уже все это хорошо усвоили. Если будут направленные сигналы, они будут сформулированы теми же словами, которыми они формулировались и в прошлом. Здесь никаких сюрпризов не будет", - сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин по итогам февральского заседания совета директоров.

Годовая инфляция в России на 18 марта, исходя из данных Росстата, немного замедлилась - до 7,71% с 7,73% на 11 марта (на конец февраля равнялась 7,69%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и снизилась до 7,58% (с 7,60% на 11 марта), если исходить из среднесуточных данных за весь март 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

ЦБ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения и предприятий. Инфляционные ожидания населения в марте снизились с 11,9% до 11,5%, вернувшись на уровень августа 2023 года. Ценовые ожидания предприятий в марте продолжили снижение. Улучшение этих показателей, по мнению некоторых экспертов, вряд ли изменит решение ЦБ.

"Более позитивные последние оценки по инфляции и инфляционным ожиданиям должны быть отмечены регулятором, но вряд ли будут восприняты как устойчивые", - считают аналитики Райффайзенбанка.

Оперативные данные важны для Банка России, но с учетом большой инерционности инфляционных процессов вряд ли они смогут значимо изменить его настрой, считают экономисты Райффайзенбанка.

"ЦБ, скорее всего, не только сохранит ключевую ставку, но и оставит ненаправленный нейтральный сигнал на ближайшие заседания (т.е. без указания на возможное снижение ключевой ставки в апреле)", - отмечают эксперты. По их мнению, предпосылок для дополнительного ужесточения ДКП сейчас не появилось.

"Хотя прогресс в части замедления инфляции ощутим, ЦБ еще наверняка предпочтет убедиться в том, что он является устойчивым. С момента последнего заседания в феврале прошло еще не так много времени, чтобы сделать определенный вывод об этом. Также регулятору еще предстоит оценить, как на инфляцию повлияют дополнительные расходы бюджета на ближайшие годы, объявленные в конце февраля", - считают экономисты SberCIB Investment Research. ЦБ сохранит ставку, но его риторика может несколько смягчиться, полагают эксперты.

Инфляционная динамика может привести к пересмотру советом директоров ЦБ мнения о начале снижения ставки только во второй половине года. "Вероятно, Центробанк в этот раз не будет говорить о конкретных сроках его начала. Банк России воздержится от более четких сигналов, поскольку ему нужно убедиться в том, что тренд на снижение инфляции является устойчивым в условиях по-прежнему высокой потребительской активности", - отмечают аналитики SberCIB.

ЦБ сохранит ставку на уровне 16% и оставит нейтральным сигнал, считают экономисты "Ренессанс Капитала". "Объявленные накануне выборов бюджетные стимулы оказались умеренными по масштабу и смещенными на долгосрочный период. При этом их финансирование будет, вероятно, осуществляться за счет экономии в части других расходов и повышения налоговой нагрузки, что ограничивает потенциальный инфляционный эффект", - отмечают эксперты. Они также обращают внимание на то, что инфляционное давление снизилось, но остается повышенным, а экономический рост остается сильным.

"Темпы инфляции и кредитования все еще высокие, а рынок труда остается перегретым. Период высоких ставок затягивается, и заметного понижения не стоит ждать раньше осени", - полагают аналитики "БКС Мир инвестиций". Они не видят сейчас веских аргументов как за повышение, так и за понижение ставки. "Инерция в росте цен сохраняется, но есть признаки постепенного слома тренда. В нашем базовом прогнозе мы считаем, что Банк России сохранит ставку на текущем уровне, и начнет снижение не ранее июля. Первый шаг не будет большим", - считают эксперты.

Ключевая ставка останется высокой в течение длительного времени, соглашаются экономисты инвестбанка "Синара". "Рынок недооценивает инфляционное давление в экономике, как и в предыдущие два года, и очень оптимистично настроен в отношении показателя инфляции", - отмечают эксперты.

Условий для смягчения позиции ЦБ не видят и аналитики ИК "Велес Капитал". "Дезинфляционные тенденции остаются неустойчивыми, а инфляционные ожидания хоть и снижаются, но сохраняются на повышенном уровне. Экономическая активность в целом замедляется, однако демонстрирует разнонаправленную отраслевую динамику. Существенных изменений на денежном и валютном рынке с момента февральского заседания не произошло", - пишут эксперты в обзоре. Серьезным инфляционным риском, по их мнению, остается стимулирующая бюджетная политика и возможность расширения бюджетного дефицита.

"Наряду с уровнем ставки ЦБ сохранит также тональность и риторику, не дав намеков или сигналов на возможность смягчения политики. Рисков для дальнейшего повышения ключевой ставки в текущих условиях мы не видим, хотя не исключаем, что такой вариант будет присутствовать в списке рассматриваемых ЦБ на заседании. Добавим, что вариант с сохранением ставки без сигналов к смягчению политики, на наш взгляд, также отлично согласуется с риторикой и комментариями в последних аналитических отчетах ЦБ", - подчеркивают эксперты "Велес Капитала".

Аналитики Альфа-банка, Россельхозбанка, Совкомбанка и банка "Русский стандарт" также ждут сохранения ставки ЦБ на уровне 16%.

"Наблюдаемое поступательное замедление инфляции делает дальнейшее повышение ключевой ставки избыточным с учетом необходимости дальнейшей трансформации экономики и финансирования этого процесса. В то же время не следует ожидать и снижения ключевой ставки", - отмечают эксперты Россельхозбанка.

Вероятность сохранения ставки ЦБ аналитики Совкомбанка оценивают в 70%. "В рисковом сценарии мы допускаем, что Банк России может повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17%. Вероятность этого сценария мы оцениваем примерно в 30%", - пишут эксперты в обзоре. Они ждут инфляцию по итогам 2024 года на уровне 6%. Прогноз ЦБ - 4-4,5%. Консенсус-прогноз аналитиков, согласно опросу Банка России в марте, составляет 5,2%.

"Если рынок и мы окажемся правы, то Банк России в ближайшие месяцы увидит, что инфляция по году складывается выше целевого уровня в 4%. И тогда у ЦБ будет выбор - или сдвигать достижение цели по инфляции на 2025 год (это базовый сценарий для нас и рынка), или повышать ключевую ставку дальше, чтобы постараться вернуть инфляцию к цели уже в этом году (рисковый сценарий)", - считают аналитики Совкомбанка.

На ближайшем заседании по ставке особого внимания заслуживает риторика регулятора, подчеркивают аналитики Альфа-банка. Они отмечают неоднозначный инфляционный фон. С одной стороны, стабилизация инфляции, с другой - ряд инфляционных рисков. "Во-первых, российские логистические компании наблюдают рост спроса на транзит грузов из Китая в ЕС по российским железным дорогам, и это будет стимулировать рост расходов на транспортировку, что может создать дополнительное инфляционное давление; во-вторых, из-за недавних атак дронов на российские НПЗ в ближайшие месяцы могут повыситься цены на бензин. Два этих фактора потенциально могут провоцировать жесткую риторику ЦБ", - считают эксперты.