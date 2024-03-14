МЭА ждет дефицита нефти в 300 тыс. б/с в 2024г. при сохранении ограничений ОПЕК+

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - МЭА повысило прогноз поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в первом квартале на 100 тыс. баррелей в сутки - до 102 млн б/с, а по итогам 2024 года понизило на 900 тыс. б/с - до 102,9 млн б/с, говорится в отчете агентства.

Начиная с этого отчета, МЭА предполагает, что страны ОПЕК+ будут держать свои добровольные ограничения по добыче весь 2024 год, пока не объявят об обратном. Дополнительные сокращения на 1,7 млн б/с были объявлены рядом стран ОПЕК+ на I квартал, а затем продлены на II квартал. Россия в I кв. сокращала экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с к маю-июню 2023 года, на II кв. предусмотрены сокращения на 471 тыс. б/с, при чем каждый месяц будет разная структура сокращения экспорта и добычи.

"Исходя из этого, наш баланс по году меняется от избытка к небольшому дефициту", - сообщает МЭА, отмечая, что рынок может получить некоторое облегчение с учетом того, что огромное количество нефти в танкерах еще не достигло своего конечного назначения.

Так, если в прошлом отчете МЭА предсказывало профицит на рынке в 0,8 млн б/с по итогам года, то новые оценки показывают дефицит в 300 тыс. б/с.

В отчете говорится, что мировая нефтедобыча, как ожидается, в I кв. снизится на 870 тыс. б/с из-за суровых погодных условий, а также новых ограничений ОПЕК+.

Коммерческие запасы нефти в феврале выросли на 47,1 млн баррелей, или 1,6 млн б/с, обратив вспять резкий спад в январе (на 48 млн барр.), подсчитали в МЭА. При этом баррели "на воде" преобладали в росте, поскольку морской экспорт достиг рекордно высокого уровня, а перебои в судоходстве через Красное море привели к тому, что значительные объемы нефти оказались на воде, в то время как запасы на суше сократились. Предварительные данные за февраль показывают, что запасы нефти в танкерах выросли на исключительно высокие 84,7 млн баррелей. Напротив, запасы на суше снижаются седьмой месяц подряд.

Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в январе упали на 14,7 млн барр. - до самого низкого уровня за последние 16 месяцев: на уровне 2,759 млрд барр. они были на 108,6 млн барр. ниже среднего уровня 2019-2023 годов. Предварительные данные за февраль показывают, что запасы стран ОЭСР снизились еще на 24,4 млн барр. во всех трех регионах.