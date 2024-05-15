МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 г. на 140 тыс. б/с

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года вырастет на 1,062 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее агентство прогнозировало данный показатель на уровне 1,202 млн б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку роста спроса на 140 тыс. б/с.

Корректировка обусловлена изменением оценки спроса в 2023 году в сторону увеличения: на 129 тыс. б/с, до 102,09 млн б/с. Также аналитики агентства незначительно понизили прогноз на 2024 год: на 11 тыс. б/с, до 103,155 млн б/с.

"Понижение прогноза на 2024 год во многом является результатом слабых данных о поставках, особенно в странах ОЭСР, в первом квартале, которые оказались на 400 тыс. б/с ниже прогноза. Отставание преимущественно применимо к Европе, где сокращение спроса в первом квартале составило 70 тыс. б/с к прошлому году", - сообщается в отчете.

В 2025 году МЭА ожидает, что спрос на нефть увеличится до 104,34 млн б/с при росте данного показателя к предыдущему году на 1,18 млн б/с. Данная оценка была повышена относительно прогноза, сделанного в прошлом месяце, на 35 тыс. б/с.

Наблюдаемые мировые запасы нефти в марте выросли второй месяц кряду - на 34,6 млн баррелей, в основном за счет роста запасов в танкерах - на 39,6 млн баррелей. Это стало следствием более длительных рейсов во избежание инцидентов в Красном море. В то же время, запасы на суше снизились на 5,1 млн баррелей - до самого низкого уровня с 2016 года.

Коммерческие запасы в странах ОЭСР в марте снизились на 14,2 млн баррелей, до 2,756 млрд баррелей, что на 74,7 млн баррелей ниже среднего показателя за последние пять лет.