МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в 2024 году на 110 тыс. б/с

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки до 103,2 млн б/с, а оценку потребления нефти в первом квартале 2024 года – на 400 тыс. б/с до 102 млн б/с, причем повышение произошло только за счет стран ОЭСР.

Прогноз на II и III кварталы также повышен на 200 тыс. б/с до 103 и 104 млн б/с соответственно.

Таким образом, оценка роста спроса на нефть в I квартале повышена на 270 тыс. б/с, а по итогам года – на 110 тыс. б/с.

Прогноз на первый квартал повышен из-за улучшенного прогноза по США, а также роста объемов бункеровки на фоне обхода танкерами Красного моря по более длинному маршруту через мыс Доброй надежды.