Торги акциями "ТКС Холдинга" на Мосбирже начнутся 18 марта

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Торги акциями "ТКС Холдинга" на Московской бирже начнутся 18 марта, говорится в сообщении торговой площадки.

Мосбиржа остановила торги расписками TCS Group из-за редомициляции с 20 февраля, в режиме Т+1 – с 16 февраля.

МКПАО "ТКС Холдинг", созданное в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию, в конце февраля было зарегистрировано в специальном административном районе на острове Русский, в Приморском крае.

Мосбиржа ранее сообщила, что в связи с регистрацией компании "ТКС Холдинг" на ее акции будут заменены глобальные депозитарные расписки TCS Group (представляют обыкновенные акции класса А). Ценные бумаги останутся в первом уровне, торговый код – TCSG. Коэффициент free float акций новой компании установлен на уровне 58%.

"Интеррос" стал основным акционером TCS Group в апреле 2022 года, выкупив 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии признан в РФ иноагентом).