"ТКС Холдинг" запустит программу buyback объемом до 19 млн акций

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "ТКС Холдинг" решил инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 млн акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала, говорится в сообщении группы.

Акции планируется приобрести до конца 2024 года или до достижения указанного максимального количества акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше. Акции могут приобретаться как на "Московской бирже", так и на внебиржевом рынке.

Права на выкуп являются преемственными по отношению к аналогичным правам на Кипре, отмечается в сообщении.

"Приобретение акций будет осуществляться прямыми или косвенными дочерними компаниями группы и иными компаниями в интересах группы, приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в программах мотивации сотрудников и других общекорпоративных целях", - заявил "ТКС Холдинг".

Группа также сообщила о планах расширить программу мотивации сотрудников. В течение двух лет программа мотивации (MLTIP) будет расширена с 750 до 1500 сотрудников, сообщил председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк на конференц-звонке.

Уставный капитал "ТКС Холдинг" составляет 725,3 млн рублей, он состоит из 199 305 492 обыкновенных акций номиналом 3,64 рубля.

МКПАО "ТКС Холдинг", созданное в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию, в конце февраля было зарегистрировано в специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае.

"Интеррос" стал основным акционером TCS Group в апреле 2022 года, выкупив 35% у основателя группы Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом).