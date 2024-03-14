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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

Число корпоративных дефолтов в мире обновило максимум со времен кризиса 2009 года

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Число дефолтов компаний в январе-феврале 2024 года в мире достигло 29 - максимума с 2009 года, сообщает S&P Global.

В том числе в США количество корпоративных дефолтов составило 17, в Европе - 8.

Средний глобальный показатель для того же периода в 2010-2023 годах немногим превышает 16.

S&P связывает рост числа дефолтов со слабым потребительским спросом, подъемом зарплат в условиях дефицита рабочей силы и высокими процентными ставками.

США Европа S&P Global
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