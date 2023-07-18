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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Число корпоративных дефолтов в США в 2023 году выросло до 55

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Число корпоративных дефолтов в США в этом году выросло до 55, сообщает международное рейтинговое агентство Moody's.

Это больше показателя за весь 2022 год, когда своевременно расплатиться по долговым обязательствам не смогли 36 компаний.

Доля дефолтов среди компаний с рейтингом "спекулятивного" уровня в мире за 12-месячный период, который закончился в июне, составляет 3,8% по сравнению с 3,6% на конец мая, заявила вице-президент Moody's Шарон Оу.

"Мы прогнозируем, что этот показатель будет расти в течение оставшейся части 2023 года и закончит его на уровне 4,7% в декабре, - цитирует слова Оу издание MarketWatch. - В 2024 году мы ожидаем, что показатель достигнет пика в 5,1% в марте, а затем снизится до 4,6% в июне".

США
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