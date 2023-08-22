Доля британских компаний с высоким риском дефолта может к концу года достичь 50%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Высокие процентные ставки оказывают давление на британские компании и тем самым повышают риск их дефолта, сообщает Банк Англии в своем блоге.

По прогнозам британского ЦБ, доля нефинансовых компаний с низким коэффициентом покрытия процентных выплат (interest coverage ratio, ICR) к концу этого года может увеличиться в стране до 50% по сравнению с 45% в 2022 году. Financial Times называет это значение самым высоким с 2009 года. Среди компаний среднего размера показатель может достичь 70%.

Регулятор при этом подчеркивает, что для достижения максимумов времен мирового финансового кризиса и обвала рынка в период пузыря доткомов стоимость корпоративных заимствований должна вырасти более чем на 200 и 800 базисных пунктов соответственно сверх уже ожидаемого прироста.

ICR рассчитывается как отношение EBIT к процентным расходам, а его низкий уровень указывает на повышенную вероятность проблем с обслуживанием долга. Банк Англии считает низкими коэффициенты ниже 2,5.

Кроме того, регулятор отмечает вероятность резкого сокращения инвестиций некоторыми компаниями на фоне высоких процентных ставок.