"Дочка" Норникеля выпустила ЦФА на корзину металлов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "ДжиПиЭф Инвестментс", "дочка" "Норникеля" по цифровизации металлов, провела на блокчейн-платформе "Атомайз" выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на корзину пяти металлов: золото, палладий, платину, медь и никель, сообщил "Норникель".

Объем выпуска новых ЦФА - 11 млн рублей, а срок обращения - один год. Выпуск предусматривает два периода досрочного погашения, благодаря чему инвестор сможет зафиксировать прибыль, когда цена на металлы наиболее привлекательна.

Стоимость каждого нового ЦФА определяется исходя из вечерней цены LBMA и LME на единицу массы соответствующего металла. Цена пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России. Для исполнения своих обязательств "ДжиПиЭф Инвестментс" приобретает нужное количество драгметаллов при выпуске финансового инструмента.

Благодаря набору сырьевых товаров для разных отраслей экономики инвесторы получают комфортное сочетание риска и доходности в виде готового диверсифицированного портфеля, говорится в пресс-релизе.

"Новые ЦФА - это первая токенизированная корзина из инвестиционно привлекательных драгоценных и промышленных металлов. Такая диверсификация помогает защититься от краткосрочных изменений цен на конкретные металлы", - заявил генеральный директор "Атомайз" Алексей Илясов.

ООО "Атомайз" - платформа для создания и обращения ЦФА, была создана в России в 2020 году. В разработке задействован протокол Hyperledger, одним из создателей которого является IBM. В 2022 году "Атомайз" получила регистрацию в качестве оператора цифровых финансовых активов. В числе инвесторов "Атомайз" - "Интеррос" Владимира Потанина.

"Норникель", крупным акционером которого является "Интеррос", в начале 2022 года объявил о планах предложить инвесторам из России на площадке "Атомайз" цифровые продукты, обеспеченные выпускаемыми металлами. С 2020 года такие токены, обеспеченные металлами "Норникеля", выпускались для промышленных клиентов и инвесторов на нескольких европейских биржах.