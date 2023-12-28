"Дочка" "Норникеля" осуществила пилотный выпуск токенов на платиноиды

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Дочерняя компания "Норникеля" по цифровизации металлов "ДжиПиЭф Инвестментс" выпустила токены на металлы платиновой группы: платину, палладий, рутений и иридий, сообщил "Норникель" в четверг.

Выпуски состоялись на блокчейн-платформе "Атомайз". Суммарно выпуск состоит из 1 255 токенов на общую сумму около 2,5 млн руб. Один токен равен 1 г металла, уточнила компания.

Первые выпуски токенов на металлы платиновой группы стали адресными - для трех частных инвесторов. Инвестором выпусков стал, в частности, вице-президент по сбыту и коммерции "Норникеля" Антон Берлин.

По мере развития инфраструктуры и законодательной базы под такие выпуски токены станут доступны и для более широкого круга инвесторов, говорится в пресс-релизе.

Срок обращения цифровых активов на металлы платиновой группы равен году, но предусмотрено несколько периодов досрочного погашения. Инвестор может выбрать комфортную дату погашения и зафиксировать прибыль в тот момент, когда цена на металлы особенно привлекательна.

Цена каждого токена на платину или палладий на момент выпуска, покупки или продажи равна вечерней цене Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA) по состоянию на предыдущий рабочий день, пересчитанной по курсу рубля к доллару, установленному Банком России тоже на предыдущий рабочий день. Для рутения и иридия используется цена, публикуемая британской химической компанией Johnson Matthey.

Пока финансовые инструменты с привязкой к металлам "Норникеля" доступны только квалифицированным инвесторам, но в будущем их смогут покупать любые клиенты банков-партнеров с доступом к блокчейн-платформе "Атомайз", пояснила компания.