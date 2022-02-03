Atomyze первой получила лицензию ЦБ на управление цифровыми финактивами

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российская токенизационная платформа Atomyze (ООО "Атомайз"), одним из инвесторов которой является компания "Интеррос" Владимира Потанина, получила от Банка России статус оператора информационной системы по управлению цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Atomyze стала первым участником реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, уточнил регулятор.

Согласование правил и внесение в реестр позволяют компании обеспечивать клиентам возможность выпуска ЦФА на своей платформе и получения новых видов продуктов в токенизированной форме. Организация также сможет самостоятельно осуществлять операции обмена внутри своей платформы, поскольку в правила информационной системы заложены положения правил обмена ЦФА, говорится в сообщении.

В соответствии с принятым в России законом о ЦФА, регулятор предоставил права на выпуск и обращение ЦФА в обмен на российские рубли, а также хранение ЦФА, ведение реестра держателей и поддержку дистанционных каналов обслуживания держателей ЦФА.

Экосистема Atomyze, основанная на блокчейне, занимается токенизацией физических активов, в том числе металлов. Посредством ЦФА она предоставляет физическим лицам возможность инвестировать в драгметаллы, а юридическим - оперативно управлять большими объемами металлов, опираясь на динамику рынка.

"Развитие цифровых проектов является приоритетным направлением для "Интерроса", поскольку цифровая экономика открывает новые возможности для выхода на глобальные рынки, повышает конкурентоспособность всей российской экономики, позволяет вовлекать в экономические процессы большее количество людей. Сегодня, благодаря принятию закона о ЦФА и грамотной политике ЦБ, у России есть все предпосылки для того, чтобы обеспечить себе цифровое лидерство. Современный бизнес неотделим от цифровизации, которая позволяет ему быть не просто более успешным, но и более прозрачным, а значит более ответственным и социально приемлемым", - прокомментировал получение Atomyze лицензии президент "Интерроса" Владимир Потанин на странице Клуб Интеррос в фейсбуке.

"Уверена, что наша площадка послужит мощным катализатором для развития не только компаний-участников экосистемы, но, в конечном счете, поспособствует формированию цифровой продуктовой вертикали на рынках капитала всей страны", - добавила директор Atomyze Россия Екатерина Фроловичева.

Одним из первых эмитентов глобальной платформы Atomyze стал Global Palladium Fund (GPF), который запустил платежные инструменты Exchange Traded Commodities (ETC), обеспеченные металлами "Норникеля", на шести ключевых биржах Европы, включая Лондонскую и Франкфуртскую биржи.

Atomyze стала первой токенизационной платформой в России, получившей лицензию регулятора на ведение деятельности. Это стало возможным после принятия закона о ЦФА, в разработке которого активное участие принимал "Интеррос".

Atomyze включает в себя токенизационные площадки не только в России, но и в других юрисдикциях - в частности, в США и Швейцарии. Это обеспечит "цифровое лидерство" России в глобальной цифровой экономике, упростит для российских компаний выход на мировые рынки и сделает возможным более широкое привлечение иностранного капитала в Россию, полагает "Интеррос".

ЦБ также сообщил, что для дальнейшего развития ЦФА сформировал предложения по совершенствованию регулирования таких активов и вопросам их налогообложения. Целью является повышение привлекательности цифровых финансовых инструментов и расширение их использования. В ближайшее время эти предложения будут представлены для обсуждения в виде консультативного доклада регулятора.