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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за девять месяцев снизилась на 17,7%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за девять месяцев 2023 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 17,7% - до 369,5 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка компании за этот период снизилась на 4% - 2,413 трлн рублей, себестоимость - на 2%, до 1,824 трлн рублей, валовая прибыль - на 4,3%, до 588,787 млрд рублей, прибыль от продаж - на 31%, до 268,859 млрд рублей, прибыль до налогообложения - почти на 20%, до 408,72 млрд рублей.

Газпром нефть
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