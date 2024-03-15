Polymetal в 2023 году увеличил EBITDA на 43%
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA Polymetal в 2023 году на фоне роста цен на металлы и снижения денежных затрат увеличилась на 43% и составила $1,458 млрд, сообщила компания.
Для сравнения, консенсус-прогноз аналитиков подразумевал рост EBITDA на 42%, до $1,439 млрд.
При этом в Казахстане, где теперь после продажи российского бизнеса сосредоточена деятельность Polymetal, EBITDA компании по итогам 2023 года снизилась на 15%, до 439 млн.
Выручка группы за 2023 год выросла на 8% и составила $3,025 млрд, из которых $893 млн приходится на предприятия в Казахстане. Средние цены реализации золота и серебра, следуя динамике рынка, выросли на 9% и 4%, до $1929 и $22,8 за унцию соответственно. Продажи золота выросли на 2%, до 1,4 млн унций, серебра - снизились на 10%, до 16,6 млн унций. Существенное ужесточение контроля за российским экспортом драгоценных металлов привело к накоплению значительного количества концентрата в морских портах, отмечает Polymetal.
Денежные затраты (TCC) группы в 2023 году снизились на 9% и составили $861 на унцию золотого эквивалента при прогнозе $950-1000. Снижение затрат обусловлено преимущественно ослаблением курса рубля, которое более чем компенсировало влияние инфляции, поясняет компания. При этом в Казахстане TCC выросли на 24% и составили $903 на унцию, что связано с плановым снижением содержаний золота в руде в сочетании с уменьшением объема продаж на 14% и высоким уровнем инфляции.
Совокупные денежные затраты (AISC) группы снизились на 5% и составили $1276 на унцию золотого эквивалента при прогнозе $1300-1400. В Казахстане AISC выросли на 18%, до $1263 на унцию, главным образом из-за снижения объема продаж.
На фоне увеличения операционной прибыли чистая прибыль Polymetal в 2023 году составила $528 млн против убытка годом ранее, полученного из-за разового признания расходов, связанных с обесценением. Скорректированная чистая прибыль выросла на 40%, до $615 млн.
Капитальные затраты на фоне ослабления рубля снизились на 14%, до $679 млн при прогнозе $700-750 млн.
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности составил $575 млн против $206 млн в 2022 году. Отрицательный свободный денежный поток Polymetal составил $128 млн, показав существенную положительную динамику по сравнению с отрицательным денежным потоком в $445 млн в 2022 году.
Дивиденды за 2023 год Polymetal не объявляет. Принимая во внимание недавнее завершение сделки по продаже российских активов, совет директоров пересмотрит дивидендную политику и сообщит о соответствующих изменениях в мае, отмечает компания.
Основные финансовые показатели группы Polymetal:
|Показатель
|II полугодие 2023*
|II полугодие 2022*
|Динамика*
|2023
|2022
|Динамика
|$ млн
|Выручка
|1 710
|1 753
|-2%
|3 025
|2 801
|8%
|Скорректированная EBITDA
|899
|591
|52%
|1 458
|1 017
|43%
|Рентабельность по скорректированной EBITDA
|53%
|34%
|19 п.п.
|48%
|36%
|12 п.п.
|Чистая прибыль (убыток)
|338
|33
|924%
|528
|(288)
|-
|Скорректированная чистая прибыль
|354
|237
|49%
|615
|440
|40%
|Капитальные затраты
|304
|421
|-28%
|679
|794
|-14%
|Свободный денежный поток
|213
|185
|15%
|(128)
|(445)
|-71%
* расчет ИФ
Основные финансовые показатели Polymetal в Казахстане:
|Показатель
|2023
|2022
|Динамика
|TCC, $ на унцию золотого эквивалента
|903
|728
|24%
|AISC, $ на унцию золотого эквивалента
|1 263
|1 067
|18%
|$ млн
|Выручка
|893
|933
|-4%
|Скорректированная EBITDA
|439
|516
|-15%
|Чистый долг на конец года
|174
|277
|-37%
|Чистый долг/скорректированная EBITDA
|0,39х
|0,54х
|-27%
|Капитальные затраты
|145
|101
|43%
Polymetal до продажи активов в РФ был крупнейшим в стране производителем серебра и одним из ведущих золотодобытчиков. Сейчас у компании остались два производственных актива в Казахстане - Кызыл и Варваринское, а также проект развития - Иртышский ГМК. Крупнейшим акционером Polymetal является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (23,9%).