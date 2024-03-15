Polymetal в 2023 году увеличил EBITDA на 43%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA Polymetal в 2023 году на фоне роста цен на металлы и снижения денежных затрат увеличилась на 43% и составила $1,458 млрд, сообщила компания.

Для сравнения, консенсус-прогноз аналитиков подразумевал рост EBITDA на 42%, до $1,439 млрд.

При этом в Казахстане, где теперь после продажи российского бизнеса сосредоточена деятельность Polymetal, EBITDA компании по итогам 2023 года снизилась на 15%, до 439 млн.

Выручка группы за 2023 год выросла на 8% и составила $3,025 млрд, из которых $893 млн приходится на предприятия в Казахстане. Средние цены реализации золота и серебра, следуя динамике рынка, выросли на 9% и 4%, до $1929 и $22,8 за унцию соответственно. Продажи золота выросли на 2%, до 1,4 млн унций, серебра - снизились на 10%, до 16,6 млн унций. Существенное ужесточение контроля за российским экспортом драгоценных металлов привело к накоплению значительного количества концентрата в морских портах, отмечает Polymetal.

Денежные затраты (TCC) группы в 2023 году снизились на 9% и составили $861 на унцию золотого эквивалента при прогнозе $950-1000. Снижение затрат обусловлено преимущественно ослаблением курса рубля, которое более чем компенсировало влияние инфляции, поясняет компания. При этом в Казахстане TCC выросли на 24% и составили $903 на унцию, что связано с плановым снижением содержаний золота в руде в сочетании с уменьшением объема продаж на 14% и высоким уровнем инфляции.

Совокупные денежные затраты (AISC) группы снизились на 5% и составили $1276 на унцию золотого эквивалента при прогнозе $1300-1400. В Казахстане AISC выросли на 18%, до $1263 на унцию, главным образом из-за снижения объема продаж.

На фоне увеличения операционной прибыли чистая прибыль Polymetal в 2023 году составила $528 млн против убытка годом ранее, полученного из-за разового признания расходов, связанных с обесценением. Скорректированная чистая прибыль выросла на 40%, до $615 млн.

Капитальные затраты на фоне ослабления рубля снизились на 14%, до $679 млн при прогнозе $700-750 млн.

Чистый приток денежных средств от операционной деятельности составил $575 млн против $206 млн в 2022 году. Отрицательный свободный денежный поток Polymetal составил $128 млн, показав существенную положительную динамику по сравнению с отрицательным денежным потоком в $445 млн в 2022 году.

Дивиденды за 2023 год Polymetal не объявляет. Принимая во внимание недавнее завершение сделки по продаже российских активов, совет директоров пересмотрит дивидендную политику и сообщит о соответствующих изменениях в мае, отмечает компания.

Основные финансовые показатели группы Polymetal:

Показатель II полугодие 2023* II полугодие 2022* Динамика* 2023 2022 Динамика $ млн Выручка 1 710 1 753 -2% 3 025 2 801 8% Скорректированная EBITDA 899 591 52% 1 458 1 017 43% Рентабельность по скорректированной EBITDA 53% 34% 19 п.п. 48% 36% 12 п.п. Чистая прибыль (убыток) 338 33 924% 528 (288) - Скорректированная чистая прибыль 354 237 49% 615 440 40% Капитальные затраты 304 421 -28% 679 794 -14% Свободный денежный поток 213 185 15% (128) (445) -71%

* расчет ИФ

Основные финансовые показатели Polymetal в Казахстане:

Показатель 2023 2022 Динамика TCC, $ на унцию золотого эквивалента 903 728 24% AISC, $ на унцию золотого эквивалента 1 263 1 067 18% $ млн Выручка 893 933 -4% Скорректированная EBITDA 439 516 -15% Чистый долг на конец года 174 277 -37% Чистый долг/скорректированная EBITDA 0,39х 0,54х -27% Капитальные затраты 145 101 43%

Polymetal до продажи активов в РФ был крупнейшим в стране производителем серебра и одним из ведущих золотодобытчиков. Сейчас у компании остались два производственных актива в Казахстане - Кызыл и Варваринское, а также проект развития - Иртышский ГМК. Крупнейшим акционером Polymetal является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (23,9%).