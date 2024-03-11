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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Polymetal закрыл сделку по продаже российского бизнеса

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Polymetal после одобрения собранием акционеров и выполнения всех отлагательных условий закрыл сделку по продаже российского бизнеса в лице АО "Полиметалл" структуре группы "Мангазея" Сергея Янчукова.

"Мы рады, что акционеры поддержали продажу российского бизнеса. С закрытием сделки нивелированы основные риски, и теперь менеджмент планирует представить новую стратегию и политику распределения капитала в мае", - заявил через пресс-службу глава Polymetal Виталий Несис.

В результате сделки Polymetal снизил чистый внешний долг на $2,2 млрд, полностью погасил внутригрупповую задолженность в размере $1,04 млрд, а также получил $300 млн после уплаты налогов. По итогам сделки чистая денежная позиция группы составляет приблизительно $130 млн.

После продажи российского бизнеса у Polymetal остались два производственных актива в Казахстане - Кызыл и Варваринское, а также проект развития - Иртышский ГМК. Крупнейшие акционеры Polymetal - консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (23,9%) и BlackRock (7,5%).

В феврале Polymetal заключил соглашение о продаже своего российского бизнеса структуре группы "Мангазея". Общая сумма сделки - почти $3,7 млрд, но деньгами Polymetal должен был получить около $300 млн. В Polymetal рассчитывали закрыть сделку до конца марта.

20 февраля президент Владимир Путин своим распоряжением разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл". 7 марта сделку одобрили акционеры Polymetal.

АО "Полиметалл" - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке. "Мангазея", по оценкам, входит в топ-15 российских золотодобытчиков, производственные активы расположены в Забайкальском крае. Помимо золотодобычи группа занимается девелопментом, сельским хозяйством и другим бизнесом.

Polymetal Виталий Несис Мангазея Сергей Янчуков АО "Полиметалл"
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