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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Акционеры Polymetal одобрили продажу российских активов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Акционеры Polymetal одобрили продажу российских активов, сообщила компания.

В феврале Polymetal заключил соглашение о продаже своего российского бизнеса в лице АО "Полиметалл" структуре группы "Мангазея" Сергея Янчукова. Общая сумма сделки - почти $3,7 млрд, но деньгами Polymetal получит всего около $300 млн. Как сообщалось ранее, Polymetal ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта.

"Полиметалл" - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке. Polymetal помимо бизнеса в РФ принадлежат активы в Казахстане. Крупнейшими акционерами являются консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (23,9%) и BlackRock (7,5%).

"Мангазея", по оценкам, входит в топ-15 российских золотодобытчиков, производственные активы расположены в Забайкальском крае. Помимо золотодобычи группа занимается девелопментом, сельским хозяйством и другим бизнесом.

BlackRock Polymetal Мангазея Полиметалл
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