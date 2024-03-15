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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Brent остается в минусе и торгуется у $85,35 за баррель

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в минусе вечером в пятницу на фоне укрепления доллара США.

К 18:02 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевеют на лондонской бирже ICE Futures на $0,07 (0,08%), до $85,35 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,1 (0,12%), до $81,16 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,1%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

WTI США Brent
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