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Цена нефти Brent поднялась выше $85 за баррель впервые с ноября

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть усилился вечером в четверг после публикации позитивного прогноза глобального спроса от Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 по московскому времени повысилась на $1,39 (1,65%), до $85,42 за баррель. Мировой бенчмарк обновил максимум с 6 ноября прошлого года.

Фьючерсы на WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,53 (1,92%), до $81,25 за баррель.

МЭА повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В том числе оценка потребления нефти в первом квартале 2024 года была повышена на 400 тыс. б/с - до 102 млн б/с, прогноз на второй и третий кварталы увеличен на 200 тыс. б/с, до 103 и 104 млн б/с соответственно.

"Инвесторы ожидают сильного спроса на топливо в Китае, тогда как продолжающееся сокращение поставок со стороны ОПЕК+ означает возможность дефицита предложения", - отметил аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада.

Тем временем накануне министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали роста на 1 млн баррелей.

Резервы бензина упали на 5,66 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 888 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение соответственно на 2,2 млн баррелей и 1,05 млн баррелей.

Brent WTI МЭА Международное энергетическое агентство
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