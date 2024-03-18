"Мосэнерго" и "МОЭК" не раскроют отчетность за 2023 год по МСФО

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Мосэнерго" и ПАО "МОЭК", как и другая структура "Газпром энергохолдинга" - "ТГК-1", отказались от раскрытия отчетности по МСФО.

"Мосэнерго" сообщило на сайте: "Часть информации не раскрывается и не предоставляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 04.07.2023 №1102, постановлением правительства РФ от 12.03.2022 №351, а также указом президента РФ от 27.11.2023 N903 (ред. от 05.03.2024)". Такую же формулировку опубликовала и "ТГК-1".

"МОЭК" сообщила, что "общество приняло решение не публиковать сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность группы "МОЭК" за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2023 года, и консолидированную финансовую отчетность группы "МОЭК" за 2023 год".

В начале марта был опубликован указ президента, определяющий "перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению". Среди них были и ТГК-1, и "Мосэнерго". Кроме того, в указе была названа ОГК-2.

ПАО "Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность её 15 электростанций составляет 12,3 тыс. МВт, тепловая мощность - 43,8 тыс. Гкал. Основным акционером "Мосэнерго" с долей 53,85% является ООО "Газпром энергохолдинг". Еще 26,45% акций принадлежат департаменту городского имущества Москвы.

ПАО "МОЭК" выполняет функции единой теплоснабжающей организации Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение города в зоне действия ТЭЦ ПАО "Мосэнерго". Основным акционером компании является ООО "Газпром энергохолдинг" с долей 88,4%. Еще 2% приходятся на ООО "ГЭХ развитие территорий". Казначейские акции составляют 9,1%.