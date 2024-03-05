"Газпрому" разрешили самому определять перечень раскрываемой информации

Такое же разрешение получили некоторые компании группы "Газпрома"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом расширил перечень российских компаний, которые получабют право самостоятельно определять состав и объем раскрываемой информации. В список вошли, в частности, "Газпром" и некоторые компании группы, "Газпромбанк" и "Газпром нефть".

Указ № 169 от 5 марта 2024 года опубликован на портале правовой информации.

Он расширяет круг компаний, которые по указу президента № 903 в ноябре 2023 года получили возможность ретроспективно - с 1 июля 2023 года "самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению". Такой возможностью компании вправе воспользоваться, если раскрытие или предоставление информации "приведут или могут привести" к введению санкций в отношении "российских хозяйственных обществ и (или) иных лиц", говорится в указе № 903.

Изначально в декабре 2023 года в указанный перечень были включены 46 эмитентов, сейчас этот он расширен до 94 компаний.

В дополненный список вошли головная компания ПАО "Газпром" и основные компании по разливным видам деятельности.

В том числе 17 газотранспортных предприятий ("трансгазов") от "Волгограда" до "Югорска" и 8 распределительных компаний - "облгазов" (АО "Газпром газораспределение Иваново", АО "Газпром газораспределение Киров", АО "Газпром газораспределение Майкоп", ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область", ПАО "Газпром газораспределение Уфа" и АО "Омскоблгаз").

Помимо головной компании нефтяного крыла ПАО "Газпром нефть" в списке также нефтеперерабатывающие заводы (АО "Газпромнефть Московский НПЗ" и АО "Газпромнефть-Омский НПЗ", АО "Газпромнефть - Московский завод смазочных материалов"), предприятия добычи (АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", АО "Евротэк-Югра", АО "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз", АО "Южуралнефтегаз"), предприятия логистики, маркетинга и сервиса (АО "Газпромнефть Ярославль", АО "Современные химические технологии", АО "Газпромнефть-Аэро", АО "Газпромнефть мобильная карта").

Также в списке ООО "Газпром энергохолдинг" с дочерними ПАО "ОГК-2", ПАО "Московская объединенная энергетическая компания", ПАО "ТГК-1", ПАО "Тюменские моторостроители", ПАО "Центрэнергохолдинг", ПАО "Мосэнерго", а также АО "Газпром теплоэнерго".

В список также вошли Газпромбанк и эмитент долговой программы газового концерна - ООО "Газпром капитал".