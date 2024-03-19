Unilever выделит производство мороженого в отдельную компанию

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Британско-нидерландская Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, планирует выделить бизнес по производству мороженого в отдельную компанию.

"У этого бизнеса очень отличающаяся операционная модель, и в результате совет директоров решил, что отделение сегмента мороженого наилучшим образом скажется на будущем росте как этого бизнеса, так и всей компании", - сообщила пресс-служба Unilever.

Процесс начнется немедленно и завершится к концу 2025 года.

Выручка Unilever в сегменте мороженого в 2023 году составила 7,9 млрд евро. Подразделение владеет пятью брендами из списка 10 самых популярных в мире, включая Wall's, Magnum и Ben & Jerry's.

После отделения в компании останется четыре подразделения: косметика, товары личной гигиены, товары для дома и продукты питания. Руководство рассчитывает на рост базовой выручки в этих сегментах на 4-6% (mid-single digit) и на умеренное увеличение рентабельности.

Кроме того, руководство Unilever анонсировало программу повышения производительности, которая позволит сэкономить порядка 800 млн евро в течение последующих трех лет. Программа предусматривает внедрение новых технологий, стандартизацию производственных процессов и создание операционных центров для повышения эффективности.

Программа может затронуть около 7,5 тысяч сотрудников компании по всему миру, главным образом работающих на офисных должностях.

В России Unilever принадлежит один из лидеров рынка мороженого - компания "Инмарко". Весной 2022 года компания заявила о приостановке инвестиций в маркетинг и продвижение. Совокупная стоимость российских активов Unilever оценивается в районе 600 млн евро.

Капитализация Unilever снизилась на 6,6% за последние 12 месяцев, до 96,4 млрд фунтов ($122,4 млрд).