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Unilever сократила чистую прибыль на 15% в 2023 году

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, отчиталась о снижении чистой прибыли в 2023 году, однако показатель превзошел ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам минувшего года составила 6,49 млрд евро по сравнению с рекордными 7,64 млрд евро в 2022 году (-15,05%).

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали прибыль на уровне 6,23 млрд евро.

Годовой оборот компании снизился менее чем на 1%, до 59,6 млрд евро с 60,07 млрд евро. В четвертом квартале год к году показатель сократился на 3%, до 14,2 млрд евро.

Консенсус-прогноз экспертов, подготовленный самой компанией, предусматривал годовой оборот на уровне 60,04 млрд евро, квартальный - 14,28 млрд евро.

Главными негативными факторами для оборота стали колебания валютных курсов и продажа активов. Без учета этих факторов продажи компании выросли на 7%, причем рост был зафиксирован во всех категориях производимой продукции.

Реализация косметики повысилась на 8,3%, товаров личной гигиены - на 8,9%, товаров для дома - на 5,9%, продуктов питания - на 7,7%. В отдельном сегменте производства мороженого продажи увеличились на 2,3%.

В России штат сотрудников компании насчитывает около 3 тыс. человек, в 2023 году на страну пришлось порядка 1% выручки и чистой прибыли Unilever. Стоимость российских активов, включая четыре завода, на конец минувшего года оценивается в районе 600 млн евро. Существует риск, что Unilever не сможет продолжить работу в России, и это приведет к сокращению прибыли и выручки, а также к списаниям активов, предупредила компания.

Unilever также анонсировала программу выкупа акций на сумму 1,5 млрд евро, которая стартует во втором квартале.

Капитализация Unilever снизилась на 4,8% за последние 12 месяцев, до 98,9 млрд фунтов ($124,9 млрд).

Unilever
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