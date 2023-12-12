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Британский регулятор проверит заявления Unilever об экологичности продукции

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) инициировало проверку в отношении Unilever, чтобы оценить, насколько ее заявления об экологичности продукции соответствуют действительности.

Unilever является одним из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса. Компания выпускает, например, мыло и шампуни Dove, чистящее средство Cif, майонез Hellman's и мороженое Magnum.

Проверка CMA касается заявлений компании относительно ряда чистящих средств и туалетных принадлежностей, говорится в сообщении регулятора.

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CMA опасается, что Unilever преувеличивает степень экологичности своей продукции, используя расплывчатые и общие формулировки, нечеткие заявления о возможности вторичной переработки, а также изображения, благодаря которым товары кажутся более натуральными, чем являются в действительности.

"Мы проверим утверждения Unilever, чтобы убедиться, что компания не вводит покупателей в заблуждение", - отмечают в CMA.

Предварительная оценка вызывала у регулятора ряд сомнений, в связи с чем он принял решение инициировать официальную проверку в отношении Unilever.

В начале текущего года CMA расширила работу по борьбе с практикой greenwashing, обратив внимание и на сектор товаров повседневного спроса (FMCG). В прошлом году потребители потратили более 140 млрд фунтов на эти товары, отмечают в CMA.

Unilever Великобритания
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