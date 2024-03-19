В ЦБ Армении заявили, что банки сами оценивают риски санкций при работе с системой "Мир"

Ранее сообщалось, что карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Коммерческие банки Армении самостоятельно решают вопросы сотрудничества с платежными системами, учитывая исходящие от санкций риски, заявили "Интерфаксу" в Центральном банке республики.

"Коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами им сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями", - сказали в пресс-службе ЦБ, комментируя сообщения о том, что карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в Армении с 30 марта.

"Что касается обслуживания клиентов, то коммерческие банки обязаны надлежащим образом информировать своих клиентов, в случае изменения условий их обслуживания", - отметили в ЦБ Армении.

Ранее РБК со ссылкой на представителя банка ВТБ (Армения) сообщило, что карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта, исключение составит инфраструктура самого ВТБ (Армения).

Между тем, пресс-служба ВТБ (Армения) заявила, что с 30 марта для держателей карт "Мир" в банке возможны ограничения безналичной оплаты в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике.

"На работе карт ВТБ (Армения) это никак не отразится. Банк продолжает обслуживать карты "Мир" в своей инфраструктуре в полном объеме. Держателям карт "Мир" банков группы ВТБ и любых других российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы. По картам ВТБ (Армения) доступны переводы, в том числе трансграничные", - отметили в пресс-службе банка.