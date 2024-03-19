Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Банки-участники платежной системы Армении прекратят обслуживать карты "Мир" с 30 марта

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банки-участники платежной системы Армении АрКа перестанут обслуживать карты "Мир" с 30 марта, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир").

"НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники АрКа прекращают обслуживание карт "Мир", - говорится в сообщении НСПК.

При этом банк ВТБ Армения продолжит работать с российскими картами. "Держателям карт "Мир" любых российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы в инфраструктуре ВТБ Армения: снятие наличных в банкоматах этого банка, оплата услуг в его онлайн-банке. Также по картам ВТБ Армения доступны переводы, в том числе трансграничные", - сообщили в НСПК.

ЭкономикаВ ЦБ Армении заявили, что банки сами оценивают риски санкций при работе с системой "Мир"В ЦБ Армении заявили, что банки сами оценивают риски санкций при работе с системой "Мир"Читать подробнее

Сегодня в Армении работает 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване. Клиентам также доступно более 190 банкоматов по всей стране.

Ранее в Центральном банке Армении, комментируя возможные ограничения в отношении системы "Мир", сообщили, что коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами им сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями.

США 23 февраля ввели санкции против НСПК. В компании заявляли, что санкции не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры. При этом решение о приёме карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно, со стороны платежной системы никаких ограничений нет, сообщали в НСПК.

OFAC еще в сентябре 2022 года предупредил, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. После этого НСПК скрыла список стран-партнеров, а некоторые банки полностью прекратили сотрудничество с платежной системой.

По данным на начало сентября 2022 года карты "Мир" принимались в 11 странах: в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. В 2023 году НСПК сообщала о начале приема карт "Мир" на Кубе и в Венесуэле.

Армения НСПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В СВР сообщили, что Франция готовит военный контингент для отправки на Украину

В СВР сообщили, что Франция готовит военный контингент для отправки на Украину

Евросоюз до конца марта хочет поставить Украине полмиллиона снарядов

Дипломатическое противостояние

Молдавия выдворяет из страны сотрудника посольства России

Германия объявила о пакете военной помощи Украине на 500 млн евро

Германия объявила о пакете военной помощи Украине на 500 млн евро

Боррель предложит направить 90% доходов от активов РФ на вооружения для Украины

Дипломатическое противостояние

Эстония объявила персоной нон грата российского дипломата

Мадуро заявил о заговоре с целью срыва президентских выборов в Венесуэле

Мадуро заявил о заговоре с целью срыва президентских выборов в Венесуэле

AstraZeneca купит американскую Fusion за $2,4 млрд

Документ о реформах правил расширения ЕС запланировали обнародовать 20 марта

Документ о реформах правил расширения ЕС запланировали обнародовать 20 марта

Unilever выделит производство мороженого в отдельную компанию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });