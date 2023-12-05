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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

На Кубе карты "Мир" начали принимать магазины в Гаване и Варадеро

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Оплату картами платежной системы "Мир" начали принимать магазины, отели, рестораны и другие торгово-сервисные предприятия курортных городов Кубы - Варадеро и Гаваны, сообщила платежная система.

С марта 2023 года российские туристы на Кубе могли только снять наличные с карт "Мир" в банкоматах. За это время такой возможностью они воспользовались около 3 тысяч раз.

"Теперь платить, как дома, можно практически во всех терминалах курортных Варадеро и Гаваны. А в ближайших планах - вместе с нашими партнерами обеспечить прием национальных карт на всей территории Кубы", - сказал через пресс-службу глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") Владимир Комлев.

Расчеты российскими картами проходят по курсу, установленному платежной системой "Мир". "Мы стараемся сделать его наиболее выгодным", - отметил Комлев.

По данным на сентябрь 2022 года, карты "Мир" принимались в 10 странах, уже к концу года их количество сократилось до 8. НСПК скрыла список стран-партнеров после выхода разъяснения OFAC, из которого следовало, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами России.

НСПК была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. О начале эмиссии первых карт "Мир" было объявлено в декабре 2015 года.

НСПК Владимир Комлев Варадеро Мир США Куба Гавана
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