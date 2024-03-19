Выручка Xiaomi в IV квартале выросла на 11%, в 2023 г. - снизилась на 3,2%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Китайский производитель потребительской электроники Xiaomi в четвертом квартале увеличил выручку на 10,9% относительно того же периода годом ранее - до 73,244 млрд юаней, сообщается в отчетности компании.

В том числе доход от поставок смартфонов повысился на 20,6% и составил 44,2 млрд юаней.

Чистая прибыль подскочила в 1,5 раза и превысила 4,723 млрд юаней.

По итогам всего 2023 года Xiaomi сократила выручку на 3,2% - до 270,97 млрд юаней. В том числе выручка от зарубежных операций составила 121,8 млрд юаней, то есть 44,9% от совокупного показателя, отмечается в сообщении.

Чистая прибыль компании в прошлом году взлетела в семь раз и достигла 17,474 млрд юаней. Скорректированная чистая прибыль составила 19,273 млрд юаней, что в 2,3 раза превзошло показатель 2022 года.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали годовую чистую прибыль компании на уровне 16,07 млрд юаней, квартальную - 3,32 млрд юаней.

Компания реализовала 145,6 млрд смартфонов против 150,5 млн годом ранее. По итогам 2023 года она сохранила третье место в списке ведущих производителей смартфонов в мире с долей рынка 12,8%, по оценкам Canalys, которые приводятся в сообщении Xiaomi.

Выручка компании в сегменте интернета-вещей (IoT) и бытовой электроники в минувшем году выросла на 0,4% - до 80,1 млрд юаней. На конец декабря к платформе потребительского IoT Xiaomi было подключено 739,7 млн "умных" устройств (без учета смартфонов, планшетов и ноутбуков), за год показатель вырос на 25,5%.

Компания нарастила глобальные продажи кондиционеров в 2023 году на 49% (до 4,4 млн штук), холодильников - вдвое (до 2 млн штук), стиральных машин - на 24% (до 1,3 млн штук.

Доходы от интернет-услуг компании в 2023 году повысились на 6,3%, достигнув 30,1 млрд юаней.

Акции Xiaomi по итогам торгов во вторник в Гонконге подешевели на 0,5%, но отчетность была опубликована после закрытия рынка. С начала текущего года капитализация компании уменьшилась на 4,7%, в то время как фондовый индекс Hang Seng опустился на 3%.

Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также пароварки и тестеры воды. Продукция представлена более чем в 100 странах.