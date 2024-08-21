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Xiaomi увеличила выручку во II квартале на 32%, до рекорда

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китайский производитель потребительской электроники Xiaomi увеличил чистую прибыль во втором квартале 2024 года на 38%, выручку - на 32%, до рекордного максимума.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 5,07 млрд юаней ($711 млн) по сравнению с 3,67 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 4,47 млрд юаней.

Прибыль без учета разовых факторов, в том числе выплат сотрудникам в виде опционов и изменения стоимости инвестиций, выросла на 20%, до 6,18 млрд юаней, также превысив ожидания экспертов (5,15 млрд юаней).

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Квартальная выручка Xiaomi увеличилась до 88,89 млрд юаней с 67,35 млрд юаней годом ранее. Консенсус-прогноз рынка для этого показателя составлял 87,36 млрд юаней.

Выручка Xiaomi от продажи смартфонов во втором квартале повысилась на 27,1%, до 46,5 млрд юаней. Компания продала в общей сложности 42,2 млн смартфонов в апреле-июне - на 28,1% больше, чем годом ранее.

Доход в сегменте интернета-вещей (IoT) и бытовой электроники вырос на 20,3%, достигнув рекордных 26,8 млрд юаней, выручка от интернет-услуг увеличилась на 11%, до 8,3 млрд юаней, что также является рекордно высоким значением.

Акции Xiaomi подешевели на 0,9% по итогам торгов в среду. Отчетность была опубликована после закрытия рынка в Гонконге. С начала текущего года капитализация компании выросла на 12,3%.

Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также пароварки и тестеры воды. Продукция представлена более чем в 100 странах.

Xiaomi
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