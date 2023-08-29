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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в I полугодии выросла в 1,5 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 181,5 млрд руб., что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 137 млрд руб. Наиболее близким оказался прогноз BCS Global Markets - 160 млрд руб.

Во втором квартале текущего года чистая прибыль "Транснефти" выросла в 1,9 раза год к году, до 93 млрд руб.

Выручка за полугодие увеличилась на 3,4%, до 636,7 млрд руб., во втором квартале рост составил 6,3% год к году, до 322,5 млрд руб. При этом операционные расходы за первые шесть месяцев снизились на 1,3%, до 338,9 млрд руб.

Транснефть
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