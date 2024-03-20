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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

"Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу

"Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Интеррос" поддержал предложение по интеграции банков "Тинькофф" и Росбанка в единую банковскую группу, заявил владелец "Интерроса" Владимир Потанин, являющийся крупнейшим акционером Росбанка и "ТКС Холдинга", который контролирует банк "Тинькофф". Комментарий бизнесмена размещен в телеграмм-канале "Интерроса".

По мнению Потанина, "создание объединенной структуры с точки зрения ее продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора".

"Интеграция банков состоится на базе справедливой рыночной оценки, при этом "Тинькофф" будет оценен с адекватной премией к рынку. Остальные сделки в рамках этого размещения также пройдут с соблюдением рыночных принципов", - отметил Потанин.

Интеррос Тинькофф Росбанк
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