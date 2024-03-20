Совет директоров "ТКС Холдинга" определил параметры допэмиссии для покупки Росбанка

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" определил параметры допэмиссии акций в рамках сделки по покупки Росбанка.

Холдинг по закрытой подписке может разметить 130 млн обыкновенных акций по цене 3 423,62 рубля за одну штуку. Потенциальный объем допэмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд рублей.

Цена размещения акций нового выпуска соответствует премии в размере чуть больше 5% к цене закрытия торгов во вторник.

Уставный капитал "ТКС Холдинга" после редомициляции составляет 725,3 млн рублей, он состоит из 199 305 492 обыкновенных акций номиналом 3,64 рубля. Объем допэмиссии по номиналу - 473,2 млн рублей. Таким образом, в случае размещения всей допэмиссии акций уставный капитал холдинга может вырасти в 1,7 раза - до 1 198,5 млн рублей.

Внеочередное собрание акционеров "ТКС Холдинга" по вопросу допэмиссии акций пройдет в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней - 8 мая 2024 года.

Акции доэмиссии "ТКС Холдинга" могут быть оплачены акциями Росбанка, а также бумагами АО "Аквамарин" (компания создана в ноябре 2021 года, осуществляет деятельность в области права, ее возглавляет член совета директоров "ТКС Холдинга" Александр Малаха).

В оплату акций допэмисии также могут внесены права требования МКООО "Интеррос Капитал" к Росбанку по субординированным займам.

Акции допэмиссии холдинга планируется разместить в пользу "Интеррос Капитала", холдинговой компании "Интеррос", в пользу благотворительного фонда Владимира Потанина и его пяти доверительных управляющих - "ТКБ Инвестмент Партнерс", "ТрастЮнион Эссет Менеджмент", управляющая компания "Тринфико", "Ронин Траст", "РВМ Капитал".

Объем допэмиссии включает необходимый в соответствии с требованиями законодательства резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено, отмечается в сообщении холдинга.

"В случае принятия акционерами предложения совета директоров, Группа Тинькофф проведет все необходимые корпоративные процедуры, а также инициирует получение необходимых регуляторных согласований для осуществления данной инициативы. Оценка общего капитала ПАО "Росбанк" для целей сделки будет формироваться исходя из принятых на рынке рыночных мультипликаторов для финансового сектора и независимой оценки", - сообщил через пресс-службу глава совета директоров "ТКС Холдинга" Алексей Малиновский.

На конец 2023 года размер капитала Росбанка по МСФО составлял 226,3 млрд рублей.

"Совет директоров считает, что данная сделка будет наилучшим образом отвечать интересам всех акционеров и заложит фундамент для дальнейшего опережающего роста бизнеса группы за счёт эффективного использования капитала и реализации очевидных синергий. В их числе мы видим комплементарность сегментов бизнеса организаций и возможность качественного взаимного обогащения продуктового предложения для всех клиентов, дополняющие друг друга компетенции управляющих команд, а также реализацию эффекта масштаба", - отметил Малаха.

"Интеграция Росбанка в МКПАО "ТКС Холдинг" - это уникальная возможность, с одной стороны, инвестировать в комплементарный бизнес, который поможет Группе быстрее стать полноценной универсальной финансовой экосистемой для розницы и бизнеса, так и нарастить наши возможности использовать капитал с максимальной отдачей, что мы демонстрировали все годы нашей истории", - заявил председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк.

Предполагается, что при интеграции в "ТКС Холдинг" Росбанк сохранит свой бренд и лицензию, а также продолжит развитие в сегментах бизнеса, где у банка трандиционно сильные позиции - корпоративно-инвестиционный бизнес, построение В2В отношений, private banking, сообщил председатель правления Росбанка Николай Сидоров.

"Одну из наиболее очевидных синергий я вижу в объединении розничных бизнесов обоих банков на платформе Тинькофф", - добавил Сидоров.

О планах по интеграции Росбанка в "ТКС Холдинг" стороны объявили на прошлой неделе.

Тинькофф банк и Росбанк по размеру активов схожи. По итогам 2023 года Тинькофф банк с активами в 2,185 трлн рублей занимал 11-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Росбанк с активами в 2,169 трлн рублей - 12-е место. По размеру собственного капитала Тинькофф банк занимал 13-е место в этом рэнкинге (244,6 млрд рублей), Росбанк - 14-е (241,4 млрд рублей).